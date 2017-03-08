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ABD'den Filistin'e 'Çözümü BM'de aramayın' çağrısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Filistin'in çözümü BM'de aramak yerine İsrail ile karşılıklı görüşmelere yoğunlaşmasını istedi.

08.03.2017 - 06:42
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sd

Donald Trump yönetiminin BM'ye atadığı daimi temsilcisi Nikki Haley, Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur ile görüştü.

Haley, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mansur ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve "Filistin otoritesi liderlerinin şiddet kışkırtıcılığı yapmayı bırakmaları" gereğini vurguladıklarını belirtti.

"İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK GERÇEK MÜZAKERELERE DESTEK VERİLECEKTİR"

Açıklamasında İsrail'in BM tarafından da kınanan yerleşim yeri kurmasına ilişkin herhangi bir ifadeye yer vermeyen Haley, "Biz onlara, çözüm için BM'ye bakmak yerine ancak iki taraf arasında başarılabilecek olan barış için İsrail ile doğrudan görüşmeleri çağrısı yaptık. ABD, İsrail ve Filistin otoritesi arasında gerçekleşecek gerçek barış müzakerelerine destek verecek." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi, geçen yıl aralık ayında Barack Obama yönetiminin çekimser oy kullanması sayesinde İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararı kabul etmişti.

Nikki Haley, BMGK'daki ilk İsrail-Filistin toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, BMGK'da alınan kararın engellenmemesinin yanlış olduğunu savunarak "Bu yanlışı bir daha yapmayacağız." diye konuşmuştu.

Haley, BMGK'nın Filistin konusunda gereğinden fazla toplantı yaptığını da öne sürerek ilgilenilmesi gereken daha önemli sorunlar olduğunu savunmuştu.

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