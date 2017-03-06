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ABD'den Güney Kore’ye füze savar savunma sistemi

Beyaz Saray, Kuzey Kore’nin balistik füzelerine karşı Güney Kore’ye gelişmiş füze savar savunma sistemi yerleştireceklerini açıkladı.

06.03.2017 - 23:29
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Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, gazetecilere konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerinde bulunduğuna dikkat çekerek, Güney Kore’nin bu tehditlere karşı kendisini koruması gerektiğini belirtti.

KUZEY KORE'NİN PROVOKASYONLARINA KARŞI

Kuzey Kore’nin füze denemelerini “provakatif” şeklinde tanımlayan Spicer, "Trump yönetimi Kuzey Kore’nin balistik füze tehditlerine karşılık Güney Kore’ye THAAD (Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunması) sistemi yerleştirerek gerekli önlemleri alıyor." dedi.

uzey Kore'nin yerel saatle 07.36'da ülkenin kuzeybatısından 4 balistik füze fırlattığı bildirilmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2006 yılından bu yana Kuzey Kore'ye bazı yaptırımlar uyguluyor. Konsey, Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle füze denemesi yapmasını yasaklamıştı.

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