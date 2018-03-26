taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.406
USD
3,9738
EURO
4,9278
ALTIN
172,19
PETR
69,5600

ABD'den İsrail'e 705 milyon dolar yardım

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ABD Kongresi'nin, bu yıl İsrail'in füze savunma sistemleri için 705 milyon dolarlık ödeneğe onay verdiğini belirtti.

AA | 26.03.2018 - 12:44..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD

Liberman yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Kongresi'nin İsrail'in füze savunma programı için rekor bir meblağı onayladığını duyurmaktan mutluluk ve heyecan duyuyorum: 2018'de 705 milyon dolar." ifadelerine yer verdi.

"GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çok katmanlı füze savunma sistemini geliştirmeye devam edeceklerini aktaran Liberman, "Bize zarar vermeye çalışan düşmanlarımız geliştirdiğimiz tekniklere şaşıracak." ifadelerini kullandı.

Liberman ayrıca, ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi başkanlığında Kongre'den bir heyetle yarın Kudüs'te bir araya gelerek, kendilerine teşekkürlerini ileteceğini kaydetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yarış aracı sekiz takla attı
Brezilya'da gerçekleştirilen bir yarış müsabakasında bir araç, yanındaki diğer aracı geçmeye çalışırken kontrolden çıktı, 8 takla attı.
Sarhoş pilotun uçuşu iptal edildi
Sarhoş olarak uçuş yapmaya kalkan pilotun durumu son anda fark edilince uçuş iptal edildi. Uçaktaki 106 yolcu ise üç gün boyunca havalimanında mahsur kaldı.
Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok
Avusturya'nın yeni Başbakanı Sebastian Kurz, son zamanlarda Türkiye'nin izlediği politika nedeniyle AB'ye girmemesi gerektiğini savundu.
İran medyası Türkiye'yi işgalcilikle suçladı
Ülkede yayın yapan Tehran Times gazetesi, Afrin'e yönelik düzenlenen harekatı "İşgal" olarak nitelendirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar

101
Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

97
TSK, Tel Rıfat için geri sayıma geçti

TSK, Tel Rıfat için geri sayıma geçti

35
Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler

Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler

240
Arda Turan: Senin kafanı, gözünü kırarım

Arda Turan: Senin kafanı, gözünü kırarım

91
Akşener hem milliyetçileri hem Kemalistleri kaybetti

Akşener hem milliyetçileri hem Kemalistleri kaybetti

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM