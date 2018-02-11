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ABD'den İsrail'e tam destek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, İsrail ve Suriye arasındaki gerginlikle ilgili 'İsrail'in egemenliğini ve kendisini koruma hakkını güçlü bir şekilde desteklediklerini' söyledi.

AA | 11.02.2018 - 05:51..
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Sözcü Heather Nauert, İsrail ve Suriye sınırındaki gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nauert açıklamada, "ABD, bugün İsrail sınırında gerginliğin artmasından dolayı derin kaygı duymaktadır ve İsrail'in egemenliğini ve kendisini koruma hakkını güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadelerine yer verdi.

ABD'den İsrail'e tam destek

"İRAN BÖLGEDE İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İran'ın hesaplı bir şekilde tehlikeyi artırması, gücünü ve hakimiyetini yayma projeleri Yemen'den Lübnan'a bölgedeki bütün halkı riske atmaktadır. ABD, İran'ın bölgedeki habis çabalarının bütünlüğünü ve bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden tutumunu geri püskürtmeye devam etmektedir."

İsrail ordusu, Suriye'den kalkan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının (İHA) İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğünü duyurmuş, buna karşılık Suriye'de İran'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, Suriye'de bulunan "İran hedeflerine" saldırı düzenlerken jetlerinin uçaksavar ateşiyle hedef alındığını ve bir F-16'nın düştüğünü bildirmişti.

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