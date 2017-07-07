ABD'den İsrail'e: Yerleşim yeri inşası barışa engel

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bakanlıktaki günlük basın brifinginde İsrail'in yeni yerleşim yeri inşa kararı, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ve Suriye'deki son gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.

"BARIŞ SÜRECİNİN YOLUNA ÇIKMAKTADIR"

İsrail'in kararını doğru bulmadıklarını anlatan Nauert, "Başkan'ın (Donald Trump) bu konudaki tavrı çok net ve mesajımız değişmedi. Sınırlanmamış şekilde yerleşim yerlerinin inşasının devam etmesi, barış sürecinin yoluna çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının bu konudaki pozisyonunu soran bir basın mensubuna Nauert, "Bu yeni yerleşim inşası aktivitesi, barışın önünde bir engel olabilir; biz bunu bir öncelik olarak sürdürmeye devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Sözcü, ABD'nin İsrail-Filistin sorununda nihai anlamda barış istediğine dikkati çekerek, bunun ülkesi tarafından derinlemesine ilgilenilen bir konu olduğunu dile getirdi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesinin, üç Yahudi yerleşim biriminde 800 yeni konutun inşasını onayladığı bildirilmişti.