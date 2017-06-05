ABD'den Katar krizi hakkında açıklama

Anadolu Ajansı’na konuşan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, “ABD uçakları Irak, Suriye ve Afganistan’daki operasyonlar kapsamında Katar’dan görev icra etmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.



Bölgedeki tüm müttefiklere tansiyonunu düşürme ve bölgenin güvenliği için ortak çözümler üzerinde uzlaşma çağrısında bulunan Binbaşı Galloway, “ABD ve Koalisyon, oradaki varlığımıza uzun zamandır verdiği destekten ve bölge güvenliğine derin bağlılığından dolayı Katarlılara minnettardır. Katar’daki durumumuzu değiştirmek gibi bir planımızı söz konusu değil.” dedi.

Pentagon’un açıklaması, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın beş Arap ülkesinin Katar ile ilişkilerini askıya almasına yönelik uzlaşma çağrısı yapmasının ardından geldi.

Pentagon, Afganistan, Irak ve Suriye'de yürüttüğü operasyonların bir bölümünü Katar'daki üssü üzerinden gerçekleştiriyor.