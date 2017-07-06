ABD'den Kıbrıs için birlik çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı Mike Pence, İsviçre'de devam eden Kıbrıs görüşmeleri esnasında iki tarafın liderlerini telefonla aradı.
KIBRIS İÇİN BİRLEŞİN
Pence, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'i aradı. Pence liderle yaptığı görüşmesinde Kıbrıs için birlik çağrısında bulundu.
MOGHERINI İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin telefonda görüşerek, İsviçre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinden olumlu netice çıkması yönündeki ümitlerini dile getirdikleri bildirildi.