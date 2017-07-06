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ABD'den Kıbrıs için birlik çağrısı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'le görüştü.

06.07.2017 - 17:50
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı Mike Pence, İsviçre'de devam eden Kıbrıs görüşmeleri esnasında iki tarafın liderlerini telefonla aradı.

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Pence, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'i aradı. Pence liderle yaptığı görüşmesinde Kıbrıs için birlik çağrısında bulundu.

MOGHERINI İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin telefonda görüşerek, İsviçre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinden olumlu netice çıkması yönündeki ümitlerini dile getirdikleri bildirildi.

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