taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.022
USD
4,5471
EURO
5,3746
ALTIN
188,97
PETR
79,7600

ABD'den Kim'e ikinci Kaddafi tehdidi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşma yapmaması durumunda "Kuzey Kore'nin akıbetinin Libya gibi olabileceğini" söyledi

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 09:40..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşmaya varması konusunda Kuzey Kore'ye uyarıda bulunarak, aksi durumda bu ülkenin Libya gibi olabileceğini belirtti.ABD'den Kim'e ikinci Kaddafi tehdidi

Amerikan Fox News kanalına verdiği mülakatta gündemi değerlendiren Pence, Kuzey Kore konusunda sert açıklamalarda bulundu. Pence, "Geçen hafta Libya modeli ile ilgili birtakım konuşmalar vardı. Bu konuda Başkan Trump'ın açıkça dile getirdiği gibi, eğer Kim Jong-un bir anlaşma yapmazsa ancak o durumda (Kuzey Kore), Libya modeli ile sonuçlanabilir." ifadelerini kullandı.

ABD'den Kim'e ikinci Kaddafi tehdidi

LİBYA TEHDİDİ

Libya benzetmesinin Pyongyang yönetimi gözünde bir tehdit gibi algılandığını hatırlatan spikerin "Bu bir tehdit mi?" sorusuna ise Pence, "Bence bu daha ziyade bir gerçek." yanıtını verdi.

ABD'den Kim'e ikinci Kaddafi tehdidi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kuzey Kore konusunda "Libya modeli" önermesiyle ilgili geçen hafta bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, 2003 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un Libya ile imzaladığı gibi bir nükleer anlaşmayı Pyongyang ile yapmak istemediğini kaydetmişti. Danışmanı Bolton'ın "Libya modeli" önerisini reddeden Trump, "Libya modeli çok farklı bir şeydi. Biz Libya'yı önemli ölçüde yok ettik. Kaddafi'yi görevde tutmak şeklinde bir anlaşma yoktu. Eğer (Kuzey Kore ile) bir anlaşma yapamazsak o zaman belki bu model gündeme gelebilir." değerlendirmesini yapmıştı.

PYONGYANG KIZGIN

Kuzey Kore'de oldukça olumsuz yankılandığı bildirilen "Libya modeli" açıklamalarının yansımaları sürerken ABD Başkan Yardımcısı Pence'in bir kez daha bu konuyu gündeme getirmesinin tartışmaları alevlendirebileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump, geçen haftaki açıklamasında, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan görüşmenin akıbeti hakkında "Henüz bir şey görmedik, duymadık. Bize bir bildirim de yapılmadı. Neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesini yapmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hindistan’da Nipah virüsü: 10 ölü
Hindistan’da meyve yarasalarının taşıdığı Nipah virüsü yüzünden 10 kişi hayatını kaybetti, 90’dan fazla kişi karantina altına alındı.
Çin Ay'ın karanlık yüzü için uydu uzaya gönderdi
Çin'in Ay’ın karanlık yüzünü keşfetmek için uzaya gönderdiği Çüeçiao iletişim uydusu, aynı zamanda göndermeyi planladıkları keşif aracıyla Dünya'nın iletişimini sağlayacak.
Asansörün halatı kopunca işçi metrelerce yüksekte asılı kaldı
Bir binanın cam temizleyicisi; asansörün büyük bir gürültüyle ipi kopunca neredeyse ölümden döndü.
Kuzey Kore'ye uluslararası basın akını
Batı ülkeleri ve Çin haber kuruluşlarından yaklaşık 25 gazeteci, Kuzey Kore'nin nükleer tesisini kapatmasına tanıklık etmek üzere bugün Kuzey Kore'ye gitti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

414
Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

289
Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

45
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

92
AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

149
HDP'li Alican Önlü yeniden aday

HDP'li Alican Önlü yeniden aday

51
İran'dan ABD'ye: Kim oluyorsunuz

İran'dan ABD'ye: Kim oluyorsunuz

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM