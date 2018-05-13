taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,54
PETR
76,9900

ABD'den Kim'e yaptırımlar kalkabilir mesajı

Kuzey Kore lider Kim ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, kendi taraflarından uygulanan tüm ekonomik yaptırımların kaldırılabileceğini açıkladı.

AA | 13.05.2018 - 23:12..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'den Kim'e yaptırımlar kalkabilir mesajı

Trump ve Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanı Pompeo kartını açık oynadı. Mike Pompeo, Kim Jong'un Trump'ın şartlarını kabul etmesi dahilinde, uygulanan yaptırımların kalkacağını belirtti.

ABD'den Kim'e yaptırımlar kalkabilir mesajı

"REFAH KOŞULLAR OLUŞTURABİLİZ"

Pompeo, ABD’nin Kuzey Kore’ye yardım etmek konusunda istekli olduğun belirterek, "Kuzey Kore halkına Güney Kore’ye rekabet edebilecek gerçek ekonomik refah koşullar oluşturabiliriz" şeklinde konuştu.

Kuzey Kore’nin, Mayıs ayından sonra nükleer tesislerini imha edip ve tamamen kaldıracak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Pompeo, "Amerikan halkına risk yaratabilecek her yerin normalleşmesi, Amerikan halkı ve dünya için iyi bir haberdir" dedi.

ABD'den Kim'e yaptırımlar kalkabilir mesajı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kum fırtınası Hindistan'da can almaya devam ediyor
Hindistan'da aşırı yağışlar ve kum fırtınasında Uttar Pradeş eyaleti ile başkent Yeni Delhi'de 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.
Gürcistan'da uyuşturucu operasyonlarına tepki
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'nın başkent Tiflis’teki gece kulüplerinde yaptığı uyuşturucu operasyonu ülkenin pek çok yerinde protesto edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de konaklayacağı otele geldiğinde onu görmek isteyen vatandaşlar tarafından şarkılar ve marşlar eşliğinde karşılandı.
Kerkük'te Türkmenlerden seçim protestosu
Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenlerin, seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla dün akşam saatlerinde başlattıkları gösterilere bugün Araplar da destek verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar

CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar

473
Beşiktaş'ın hedefindeki 3 futbolcu

Beşiktaş'ın hedefindeki 3 futbolcu

50
Erdoğan'dan Bahçeli'ye af yanıtı

Erdoğan'dan Bahçeli'ye af yanıtı

223
Suudiler Türkiye'yi karıştırma planı yapıyor

Suudiler Türkiye'yi karıştırma planı yapıyor

225
Gaziantepspor yeni başkanını para atışıyla seçti

Gaziantepspor yeni başkanını para atışıyla seçti

42
Bahçeli af çağrısını yineledi

Bahçeli af çağrısını yineledi

731
TSK'ya emniyetli cep telefonu geliyor

TSK'ya emniyetli cep telefonu geliyor

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM