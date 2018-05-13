ABD'den Kim'e yaptırımlar kalkabilir mesajı

Trump ve Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanı Pompeo kartını açık oynadı. Mike Pompeo, Kim Jong'un Trump'ın şartlarını kabul etmesi dahilinde, uygulanan yaptırımların kalkacağını belirtti.

"REFAH KOŞULLAR OLUŞTURABİLİZ"

Pompeo, ABD’nin Kuzey Kore’ye yardım etmek konusunda istekli olduğun belirterek, "Kuzey Kore halkına Güney Kore’ye rekabet edebilecek gerçek ekonomik refah koşullar oluşturabiliriz" şeklinde konuştu.

Kuzey Kore’nin, Mayıs ayından sonra nükleer tesislerini imha edip ve tamamen kaldıracak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Pompeo, "Amerikan halkına risk yaratabilecek her yerin normalleşmesi, Amerikan halkı ve dünya için iyi bir haberdir" dedi.