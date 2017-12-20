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ABD'den Kudüs konusunda BM üyelerine uyarı mektubu

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, Kudüs oylaması öncesi diğer diplomatları e-posta ile üstü kapalı tehdit ettiği öne sürüldü.

AA | 20.12.2017 - 08:03..
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Foreign Policy adlı internet sitesi tarafından ele geçirilen e-postada, Haley'in diğer BM üyelerine uyarıda bulunduğu belirtildi.

"ABD İÇİN KİŞİSEL BİR MESELE"

Haley'in, "Oyunu vermeyi düşünürken Başkan'ın ve ABD'nin bu oyu kişisel bir mesele olarak algıladığını bilmeni istiyorum." notunu düştüğü dikkati çekti.

"BÜTÜN OYLARI NOT EDECEĞİZ"

Ülkelerin Kudüs'le alakalı verdiği oyları Başkan Trump'a rapor edeceğini belirten Haley, e-postada, "Başkan oylamayı yakından takip edecek ve benden bize karşı oy kullanan ülkelerin raporunu istedi. Bu konuda bütün oyları not edeceğiz." ifadelerine de yer verdi.

Nikki Haley'in, diğer ülkelerin ABD gibi büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımasını beklemediğini ancak buna ilişkin "olması gereken durum" nitelemesinde bulunduğu görülüyor.

ABD YALNIZ KALMIŞTI

Geçen hafta ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Mısır'ın sunduğu Kudüs tasarısıyla ilgili oylamada, 15 üye arasında aleyhte oy kullanan tek ülke olarak yalnız kalmıştı.

BMGK'de yapılan ve ABD'nin veto ettiği Kudüs oylamasında konseyin 15 üyesinden 14'ünün lehte oy kullanması, ABD'nin tek taraflı Kudüs kararının uluslararası kamuoyunda destek bulmadığını ortaya koymuştu.

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