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ABD'den Kudüs'te Büyükelçilik için açılış davetiyesi

Geçtiğimiz günlerde Büyükelçilik binası için Kudüs'e tabela asan ABD, şimdi de açılış için davetiyeleri gönderdi.

İHA | 09.05.2018 - 10:33..
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Gelecek hafta ABD Elçiliğinin yalnızca bir kısmının Kudüs’e taşınacağı, diğer kısımlarının Tel Aviv’de çalışmaya devam edeceği daha sonra elçilik binasının inşasının tamamlanmasından sonra taşınmanın tamamlanacağı kaydedildi.

ABD'den Kudüs'te Büyükelçilik için açılış davetiyesi

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’nın düzenli bir esasa göre Kudüs’e geleceği, elçiliğin çalışmalarının bir çoğunun Tel Aviv’de devam edeceği belirtildi.

NETANYAHU KATILACAK

ABD Elçiliğinin Kudüs’ün güney kesiminde, şimdiki ABD konsolosluk binasının bulunduğu, İsrail-Ürdün sınırında hiçbir devlete ait olmayan sınırda yapılacağı söyleniyor. İsrail tarafından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu ile bakanlar ve parti liderlerinin katılacağı ifade edildi.

ABD'den Kudüs'te Büyükelçilik için açılış davetiyesi

TRUMP KIZINI GÖNDERİYOR

Trump’ın katılmayacağı beklenen ABD’nin Kudüs büyükelçiliğinin açılış törenine, ABD’den Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Trump’ın kızı Ivanka Trump ve damadı aynı zamanda danışmanı Jared Kushner’in de katılmasının beklendiği kaydedildi.Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması ve ABD elçiliğinin Kudüs’e taşıma kararını protesto eden Filistin yönetimi, Başkan Trump’ı da artık adil arabulucu olarak tanımadığını açıklamıştı.

Bazı Arap ülkelerinin ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşıma kararını protesto ederken, birçok Arap ülkesi bu konuda bir fikir beyanında bulunmadı.

Ürdün, ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını kınamasına rağmen ABD’yi hala İsrail ve Filistinliler arasındaki barış görüşmelerinde yönetici bir rol oynayacağını inandığını kaydetti. Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklayan ülkeler Guatemala ve Paraguay oldu.

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