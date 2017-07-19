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ABD'den Kuzey Irak'a bağımsızlık referandumu uyarısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumuna yönelik endişeleri dile getirdi.

19.07.2017 - 07:21
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ABD'den Kuzey Irak'a bağımsızlık referandumu uyarısı

Haley, BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis ile görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Kubis'le Irak'ta Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasından sonraki durumu ve yerlerinden edilen halkın evlerine dönmesini konuştuklarını aktardı.

Görüşmede, Iraklı Kürtlerin meşru isteklerine saygı duyduğunu belirten Haley, "Her türlü bağımsızlık referandumu, Irak için öncelikli olan DEAŞ ile mücadele ve ülkenin tüm Iraklılar için istikrarlı hale getirilmesi hedeflerinden dikkatlerin dağılmasına neden olur. Bundan kaygılıyız." ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, IKBY parlamentosunda yer alan siyasi parti temsilcileriyle 7 Haziran'da Erbil'de yaptığı toplantıda "bağımsızlık referandumu" için 25 Eylül tarihinin belirlendiği açıklamıştı. Statüsü tartışmalı Kerkük'ün de referanduma dahil edileceği kaydedilmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de dün yaptığı açıklamada, referandumun "anayasal olmadığını" belirterek, "IKBY, Irak'ın bir parçasıdır. Kürtler, Irak'ın birinci derece vatandaşıdır ve böyle de kalacaktır. Kürtlerin çıkarı Irak'ın içerisinde kalmaktır. Ticari, ekonomik ve diğer tüm alanlarda bu böyle. Komşu ülkeler de buna milli güvenlik tehlikesi olarak bakıyor. Bunda da haklıdırlar. Dayanışmaya devam etmemizi diliyorum." demişti.

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