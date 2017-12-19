ABD'den Kuzey Kore füzelerine karşı F-35'li hazırlık

Deneyle ilgili detaylar, savunma şirketi Northrop Grumman’ın sınırlı sayıda Amerikan medyasından gazetecilere yaptığı bir tanıtımda ortaya çıktı.



Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Northrop Grumman’ın Maryland eyaletindeki ofisinde yapılan toplantıda 2014'te ABD Füze Savunma Ajansı'nın yaptığı deneyin videolarının gösterildiği ifade edildi.

KUZEY KORE FÜZELERİNİ F-35'LER VURACAK

2014 Ekim ayında yapılan deneyde, F-35 uçağının değişik noktalarına yerleştirilmiş 6 DAS (Distributed Aperture System) adı verilen kızılötesi elektrooptik sensörlerin balistik füzeleri takip edip edemeyeceğinin test edildiği belirtildi.



DAS adı verilen sensor sistemi, pilotların kasklarına sabitlenmiş göstergelerden 360 derecelik görüş alanıyla uçak veya füzeleri tespit etmesine yarıyor.



Deneyde F-35 uçaklarının kıtalararası bir balistik füzeyi takip edip yerde konuşlu füze savunma sistemlerine kesine yakın koordinat verebildiği tespit edildiği kaydedildi.

ABD "KESİN İSABET" ARIYOR

ABD füze savunma sistemlerinin deneylerde başarılı olmuş olsa da, kıtalar arası balistik füzeleri kesin bir isabetle düşürebilmesinin şüpheli olduğu ifade ediliyor.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Kuzey Kore’nin kıtalararası füzeleri düşürmenin en iyi yolunun fırlatıldıktan sonra yükselme safhasında vurulmasının en iyi seçenek olduğunu düşünse de Kuzey Kore’nin hava savunma sistemlerinin böyle bir müdahaleye imkan tanımayacağı belirtiliyor. Bundan dolayı da Pentagon’un daha fütürist yaklaşımları denediği öne sürülüyor.