ABD'den Kuzey Kore hakkında çelişkili açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 'Washington'ın Kuzey Kore rejimini devirme amacı taşımadığını' söyledi.

Nükleer ve balistik füze programı nedeniyle iki arasında yaşanan gerilimin arttığı bir dönemde yaptığı açıklamada Tillerson, "Düşmanın değiliz" dedi.

Tillerson, ABD'nin bir aşamada Kuzey Kore ile diyalog kurmak istediğini de belirtti.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ AMACIMIZ YOK"

Tillerson açıklamasında şunları söyledi:



"Bir rejim değişikliği için uğraşmıyoruz, rejimin çökmesi için uğraşmıyoruz, yardım adanın hızlandırılmış şekilde birleşmesi için uğraşmıyoruz, ordumuzu 38. paralelin kuzeyine göndermek için bahane aramıyoruz."



"Düşmanın değiliz. Sana bir tehdit değiliz ancak sen bize kabul edilemez bir tehdit sergiliyorsun ve buna cevap vermemiz gerekiyor"

CUMHURİYETÇİ SENATÖR: "TRUMP SAVAŞ ÇIKABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Bu arada Cumhuriyetçi senatör Lindsay Graham ise, Trump'ın kendisine, Pyongyang'ın ABD'nin menzili içinde bulunduğu füze programını sürdürmesi durumunda iki ülke arasında savaş yaşanacağını söyledi.





Graham, "Eğer Kuzey Kore'yi durdurmak için bir savaş yaşanacaksa bu orada yaşacanacak. Eğer binlerce insan ölecekse orada ölecekler. Burada ölmeyecekler. O (Trump) bunu benim yüzüme söyledi". dedi.

(Kuzey Kore'nin son füze denemesi)

KUZEY KORE'NİN 33 YILLIK FÜZE DENEMELERİ

Kuzey Kore'nin füze programı 1976 yılında Mısır'dan gelen ilk paket Scud füzeleri ile başladı.

1984 yılında kendi tasarımları olan Hwasong'lar yapıldı.

Bin kilometre menzili olan bu füzeler konvansiyonel, kimyasal ya da biyolojik savaş başlığı taşıyordu.



Hwasong'dan bin 300 kilometre menzile sahip Nodong tasarımı üretildi.

Kuzey Kore'nin 33 yıllık füze denemeleri

2016 yılında Stratejik Çalışmalar Uluslararası Enstitüsü'nün analizinde füzelerin 'Güney Kore'nin tümünü ve Japonya'nın büyük bir kısmını vurma' kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.



Daha güçlü kapasiteye sahip olan Musudan füzeleri geliştirildi ve bu füzeler 2016 yılında test edildi.



Ne kadar uzağa gidebilecekleri ise kaynaklara göre değişiyor, İsrail istihbaratı 2 bin 500 kilometre derken Amerikan Füze Savunma Ajansı 3 bin 200 kilometre diyor. Başka kaynaklar ise 4 bin kilometre olabileceğini aktarıyor.



Ağustos 2016'da ise Pukguksong adında bir denizaltında bulunan 'yüzeyden yüzeye, orta menzilden uzun menzile' füzelerin test edildiği belirtildi.



4 Temmuz'da kıtalar arası füze testi yapıldığının ve 29 Temmuz'da test edilen füzenin menzilinin ABD'yi de kapsadığının açıklanması ise ise Pukguksong füzelerinin bir adım öteye taşınarak ABD'nin bir nükleer savaş başlığı ile tehdit edilebileceği anlamına geliyor.