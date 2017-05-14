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ABD'den Kuzey Kore için füze açıklaması geldi

Beyaz Saray'dan Kuzey Kore’nin denediği balistik füze ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, Rusya'yı kışkırtacak ifadeler yer aldı.

14.05.2017 - 10:30
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Kuzey Kore’nin balistik füze denemesi ile ilgili bilgilendirilen ABD Başkanı Donald Trump’ın füzenin Rusya topraklarına yakın düştüğünü ve Moskova’nın bundan memnun olmasını tahayyül edemediğini ifade ettiği bildirildi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı bir açıklamada, “Füze Rus topraklarına bu kadar yakın düşmüşken, Rusya’ya Japonya’dan daha yakın bir mesafede, (Trump) Rusya’nın bundan memnuniyet duymasını tahayyül edemiyor.” ifadesi kullanıldı.

ABD'den Kuzey Kore için füze açıklaması geldi

KUZEY KORE İÇİN YAPTIRIM ÇAĞRISI

Pyongyang’ın “açık tehdidini” uzun süredir ortaya koyduğunu ifade edilen açıklamada “Bu son provokasyon bütün uluslara Kuzey Kore’ye karşı daha güçlü yaptırımlar uygulama konusunda bir çağrı olsun.“ ifadelerine yer verildi.

Gün içerisinde ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı (PACOM) da bir açıklama yapmış ve Kuzey Kore’nin füze denemesi yaptığını tespit ettiklerini ancak söz konusu füzenin kıtalararası balistik füzenin uçuşuyla uyumlu olmadığını açıklamıştı.

ABD'den Kuzey Kore için füze açıklaması geldi

FÜZENİN UÇUŞU UYGUNSUZ

PACOM açıklamasında Kuzey Kore’nin Hawaii yerel saatine göre 10.30’da bir füze fırlattığını tespit ettikleri kaydedilmişti. Açıklamada “Füze Kusung yakınlarından fırlatıldı ve Japon Denizi'ne düştü. Füzenin türü ile ilgili değerlendirme devam etmektedir ancak uçuşu kıtalararası balistik füzenin uçuşuyla uyuşmuyor.” ifadesine yer verilmişti.

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