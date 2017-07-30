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ABD’den Kuzey Kore’ye bombardıman uçaklarıyla yanıt

Kuzey Kore'nin füze denemesinden sonra ABD, Kore yarımadasında iki adet B-1B bombardıman uçağını uçurdu.

30.07.2017 - 08:20
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ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bu görev Kuzey Kore’nin gerginliği tırmandıran 3 Temmuz ve 29 Temmuz kıtalararası balistik füze denemelerine karşı yapıldı.” denildi.

İki adet B-1B uçağının Guam adasındaki Andersen Hava Üssü’nden kalktığı ifade edilen açıklamada uçaklara, Japon hava sahasına girmesiyle iki Japon F-2 uçağının eşlik ettiği ve Güney Kore hava sahasına girmesi ile de dört adet Kore F-15 uçağının gruba katıldığı kaydedildi.

BOMBARDIMAN UÇAKLARI 10 SAAT HAVADA KALDI

Uçakların yarımada üzerinde alçak uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yaklaşık 10 saatlik uçuşta mürettebat ortak kabiliyetlerini ve taktiksel becerilerini geliştirmek üzere önleme ve formasyon alıştırmaları yaparken aynı zamanda İndo-Asya Pasifik bölgesinde uzun zamandan beri devam eden ilişkilerini güçlendirdiler.”

ABD’den Kuzey Kore’ye bombardıman uçaklarıyla yanıt

SES ÜSTÜ HIZA SAHİP

PACOM’un Asya Pasifik bölgesinde bombardıman ve savaş uçağı kapasitesinin oldukça esnek olduğu ifade edilen açıklamada, komutanlığın, ABD topraklarını ve müttefiklerine karşı bölgede söz konusu olabilecek bir tehdide kısa sürede müdahale edebilme kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı.

Ses üstü hıza sahip B-1B uçakları aynı zamanda Rockwell B-1 Lancer olarak da bilinir.

ABD Hava Kuvvetleri envanterinde 66 adet üç stratejik bombardıman uçaklarından biri olan B-1B bombardıman uçağı bulunuyor.

Diğer iki uçağın ise B-2 Hayalet ve B-52 Nükleer kapasiteli bombardıman uçakları olduğu belirtiliyor.

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