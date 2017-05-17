taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.162
USD
3,5408
EURO
3,9327
ALTIN
140,94
PETR
51,2200

ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, nükleer füze denemeleri gerçekleştiren Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım uyarısında bulundu.

17.05.2017 - 00:55
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

Kuzey Kore'nin 13 Mayıs'taki balistik füze denemesinin ardından BM Güvenlik Konseyi toplandı.

Konseydeki kapalı oturum öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Nikki Haley, Kuzey Kore'nin arka arkaya nükleer füze denemelerinin bütün ülkeler için gerçek bir tehdit haline geldiğini söyledi.

"YA KUZEY KORE YA DA BİZ"

Haley, "Nükleer füze denemelerini tamamen durdurması halinde ABD, Kuzey Kore ile görüşmeye hazır. Rusya'nın da Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerinden endişe duyması gerek...Ya Kuzey Kore'yi ya bizi desteklersiniz. Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere de yaptırırım uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'ye ekonomik, diplomatik ve siyasi baskı kurulması gerektiğini vurgulayan Haley, bu ülkeye güçlü bir ortak mesaj göndereceklerini ifade etti.

Haley, uluslararası toplumun aslında Kuzey Kore'ye yardım etmek istediğini ancak nükleer füze denemelerini sürdürürse bu ülkenin yapayalnız kalmaya devam edeceğini kaydetti.

"RUSYA BİR SEÇİM YAPMALI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Kuzey Kore'yi korkutmak yerine diyalog yollarını açık tutarak, krize barışçıl çözümler bulmalıyız." açıklamasına ilişkin de değerlendirme de bulunan Haley şöyle konuştu:

"(Kuzey Kore'yi korkutmaya son verelim) denmesi ilginç. Kuzey Kore'nin bizi korkutmasına ne demeli. Füze denemelerini Kuzey Kore yapıyor ve bütün uluslararası toplumu korkutuyor ve güç gösterisi yapıyor. Rusya yanılıyor ve Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerinden endişe duyması gerek. Rusya'nın Kuzey Kore'yi ya da uluslararası toplumu desteklemek konusunda seçim yapması gerek."

Haley, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar konusunda Çin ile çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Japonya'nın BM Daimi Temsilcisi Koro Bessho ise Kuzey Kore üzerinde baskı kurulması gerektiğini belirterek, "Değişimin Kuzey Kore'den gelmesi gerek, bizden değil." dedi.

Güney Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Cho Tae-yul ise Kuzey Kore'nin nükleer programının durdurulması konusunda zamanın azaldığına dikkati çekti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Otoyollarda yeni dönem

Otoyollarda yeni dönem

28
ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

5
ABD'de terör yandaşları Türk vatandaşına saldırdı

ABD'de terör yandaşları Türk vatandaşına saldırdı

12
Sultangazi'de yabancı uyruklu 300 kişi tahliye edildi

Sultangazi'de yabancı uyruklu 300 kişi tahliye edildi

23
Beyaz Saray'da güvenlik alarmı: Tüm girişler kapatıldı

Beyaz Saray'da güvenlik alarmı: Tüm girişler kapatıldı

1
Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

2
Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM