ABD'den Kuzey Kore'ye ek yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının Kuzey Kore'nin kitle imha silahı geliştirmeye yönelik süregelen faaliyetleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal etmesi nedeniyle alındığı bildirildi.

KARA LİSTEYE EKLENEN 4 KİŞİ

ABD'nin kara listesine eklenen 4 kişi arasında Rus vatandaşı Igor Aleksandrovich Michurin ve Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Francois Olenga'nın bulunması dikkati çekti. Su-Kwang Kim ve Song-hyok Ri isimli diğer iki şahsın Kuzey Kore vatandaşı olduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerin Pyongyang rejimine ait istihbarat birimleri için çalıştığı kaydedildi

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore ordusu, Silahlı Kuvvetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na yaptırım uygulanacağı bildirildi.

YAPTIRIM KARARI ALINAN İŞLETMELER

Hakkında yaptırım kararı alınan özel işletmeleri ise Pyongyang merkezli Kuzey Kore Bilgisayar Merkezi, Kore Çinko Endüstri Grubu, Songi Ticaret, Rusya merkezli Independent Petroleum Company, Ao Nnk-Primornefterproduct, Ardis Bearings ve Kinshasa merkezli Safari Club oluşturdu.

TİCARİ İLİŞKİ YASAK

Bakanlık tarafından yaptırım listesine eklenen şahıs ve kurumların, ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalıların kara listedekilerle ticari ilişki kurması yasaklanıyor.