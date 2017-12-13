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ABD'den Kuzey Kore'ye görüşmeye hazırız mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'ye 'ön koşulsuz olarak masaya oturalım' çağrısında bulundu.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 04:56..
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ABD'den Kuzey Kore'ye görüşmeye hazırız mesajı

Son dönemde Kuzey Kore ve ABD'nin karşılıklı tehditleri yerini 'masaya oturalım' pozisyonuna getirdi. Yol haritası oluşturulması gerektiğini dile getiren  ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "istedikleri zaman görüşmeye hazırız" dedi.

ABD'den Kuzey Kore'ye görüşmeye hazırız mesajı

"BU BİR AÇIK ÇEK DEĞİL"

Telegraph'ın haberine göre; ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Bu teklif açık çek anlamına gelmez. Eğer oturup konuşacaksak, bir sessizlik döneminin şart olduğunu anladıklarını düşünüyorum. Müzakerelerin orta yerinde yeni bir cihazı test etmeye karar verirseniz masaya oturmak zorlaşır" dedi.

ABD'den Kuzey Kore'ye görüşmeye hazırız mesajı

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