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ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

ABD'nin uyarılarına maruz kalmasına rağmen füze denemeleri yapmaya devam eden Kuzey Kore için hücum filosu yola çıktı.

09.04.2017 - 06:04
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ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

Eski Başkan Obama, Kuzey Kore'yi yaptığı füze denemeleri yüzünden çok sık bir şekilde kınıyordu. Ancak yaptığı 'çılgın' nükleer denemelere rağmen Kuzey Kore'ye bugüne kadar hiç bir ülkeden, herhangi bir müdahale gelmedi.

Yeni Başkan Trump, seçilme sürecinde bazı ülkelere ders verilmesi gerektiğini söylemişti. Göreve geldikten sonra, geçtiğimiz günlerde Esad'ın İdlib'de yaptığı katliama sessiz kalmayan Trump, Suriye rejimini Tomahawk füzeleriyle vurmuştu.

KORE YARIMADASI'NA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Şimdi ise ABD, nükleer füze denemelerinden vazgeçmeyen ve balistik füze teknolisini geliştirmeye çalışan Kuzey Kore'ye gözdağı vermek için, USS Carl Vinson uçak gemisinin başını çektiği hücum filosunu Kore Yarımadası'na ulaşmak üzere Pasifik Okyanusu'na doğru yola çıkardı.

ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

ABD Savunma Bakanlığı kaynakları, USS Carl Vinson uçak gemisinin liderliğindeki hücum filosunun, Singapur'dan Kore yarımadasına gitmek için ilerlediğini açıkladı.

ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

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