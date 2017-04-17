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ABD'den Kuzey Kore'ye 'gücümüzü test etmeyin' uyarısı

Suriye ve Afganistan'ı 1 hafta arayla bombalayan ABD, nükleer füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore’ye "gücümüzü test etmeyin" uyarısı yaptı

17.04.2017 - 13:56
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ABD

Asya gezisinin ilk durağı olan Güney Kore'ye giden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerine "artık tahammül etmeyeceği" uyarısı yaptı ve Suriye ve Afganistan'a yapılan bombalı saldırıları anımsattı.

"KUZEY KORE İÇİN İYİ OLUR"

Pence, Güney Kore Başkan Yardımcısı Hwang Kyo-ahn ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Geçen iki haftada Suriye ve Afganistan'da yaptıklarımız, bütün dünyaya yeni başkanımızın gücünü ve kararlılığını gösterdi. Bu nedenle Kuzey Kore'nin de silahlı kuvvetlerimizin kararlılığını ve gücünü test etmeye kalkmaması kendisi için iyi olur." diye uyardı.

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