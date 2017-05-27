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ABD'den Kuzey Kore'ye karşı füze savunma sistemi

Pentagon, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze çalışmalarına tedbir amaçlı ilk füze savunma testi yapmayı planlıyor

27.05.2017 - 01:02
  1. Haberler
  2. Dünya

Amerikan medyasında yer alan ve Pentagon yetkililerine dayandırılan haberde Pentagon'un yaptığı hazırlığın, herhangi bir Kuzey Kore füzesinin ABD topraklarına ulaşmasını engellemek amaçlı olduğu kaydedildi.

SALDIRI SİMÜLASYONU UYGULANACAK

Söz konusu füze savunma testinin önümüzdeki hafta yapılacağı ve Kuzey Kore'den fırlatılacak bir kıtalararası balistik füzenin ABD'ye düşmesini engelleyecek simülasyonların uygulanacağı ifade edildi.

17 DENEMEDEN 9'U BAŞARILI

1999 yılından beri belli dönemlerde yapılan simülasyonlarda 17 denemeden 9'unda söz konusu füzelerin yakalandığı, son başarılı testin ise 2014 yılının haziran ayında yapıldığı bildirildi. Ancak daha sonra yapılan üç testin de başarısız olduğu kaydedildi.

İlk olarak 1983 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Soğuk Savaş koşullarındaki kıtalararası balistik füzelere tedbir alabilmek amacıyla başaltılan füze savunma sistemi çalışmalarına milyarlarca dolarlık yatırım yapıldığı belirtildi.

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