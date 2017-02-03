ABD'den Kuzey Kore’ye: Nükleer ile karşılık veririz

Başkent Seul'de resmi temaslarda bulunan General Mattis, ev sahibi mevkidaşı Han Min-koo'yla görüşmesinden önce basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin füze atışları ve nükleer silah programıyla birlikte tehditkar söz ve eylemlerini sürdürdüğüne dikkat çekti.

Mattis, Güney Kore ve Asya Pasifik'teki diğer müttefiklerini savunma taahhütlerinin çelik gibi sağlam olduğunu ifade etti.

ETKİLİ VE EZİCİ KARŞILIK VERİRİZ

Mattis, "ABD ya da müttefiklerimize herhangi bir saldırı yenilgiye uğratılacaktır. Herhangi bir şekilde nükleer silah kullanımı etkili ve ezici bir kuvvetle yanıt bulacaktır" dedi.

GÜNEY KORE’DE İLK ZİYARET MEMNUNİYETİ

Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Vekili Hwang Kyo-ahn arasında geçtiğimiz günlerde yapılan telefon görüşmesini hatırlatan Güney Kore Savunma Bakanı Han Min-koo ise, Mattis'in görevi devraldıktan sonra ilk yurtdışı ziyareti için Güney Kore'yi seçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Han, bu kararın Washington'ın ikili ittifaka ve Güney Kore'nin savunulmasına yönelik taahhüdünün açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Pentagon şefi Mattis, "Deli Köpek" ya da "Kuduz Köpek" lakaplarıyla biliniyor. Afganistan ve Irak'taki savaşlarda saha komutanlıkları yürüten General Mattis, Irak'ın işgali sırasında özellikle Felluce'deki çatışmalar sebebiyle tartışmalar yarattı.

Mattis'in Seul'deki temaslarını bugün tamamlayarak Japonya'ya geçmesi bekleniyor.

KUZEY KORE POLİTİKASI GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Beyaz Saray, ziyaretten kısa süre önce Kuzey Kore politikasının gözden geçirmeye alındığını açıklamış, ancak söz konusu kararın muhtevası hakkında bilgi vermemişti.

Financial Times, gözden geçirme talimatının Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn tarafından geçen hafta cuma günü verildiğini öne sürdü. İki Beyaz Saray kaynağına dayanan gazete, Kuzey Kore'nin ABD'yi nükleer başlıklı füzeyle vurabileceğine yönelik endişeler karşısında, Trump yönetiminin farklı tutum içeren yeni bir politika tasarlayabileceğine işaret etti. Gazete ayrıca, Trump'ın son günlerde Kore meselesi hakkında detaylı istihbarat brifingleri aldığını belirtti.

FÜZE KALKANI YERLEŞTİRİLECEK

Mattis'in ajandasında yer alan en kritik madde, THAAD füzelerinin Kore topraklarında konuşlandırılması.

Kuzey Kore kaynaklı balistik füzelere karşı devreye sokulması planlanan sistem, gelişmiş radar sistemi nedeniyle Çin tarafından şiddetli tepki görüyor.

Kuzey Kore'nin elinde bulunan balistik füzelere karşı Patriot gibi mevcut hava savunma sistemlerinin yeterli olduğunu ileri süren Pekin yönetimi, THAAD sisteminin kendisine yönelik olarak yarımadaya yerleştireceğine inanıyor ve misilleme uyarılarında bulunuyor.