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ABD'den Kuzey Kore'ye nükleer silah uyarısı

ABD Savunma Bakanı Mattis, ''ABD'ye yönelik herhangi bir nükleer silah kullanımı, karşılık görecektir." dedi

03.02.2017 - 13:49
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ABD füze savunma sistemi Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunmasının (THAAD) Güney Koreye konuşlandırılması, Mattis'in ziyaretinde gündemin üst sıralarında yer aldı.

ABD, KUZEY KORE'Yİ UYARDI

Kuzey Kore'ye karşı ittifakı güçlendirmek amacıyla ilk yurt dışı ziyaretini Seul'e yapan Mattis, Güney Koreli mevkidaşı Han Min Koo ile düzenlediği basın toplantısında "Kuzey Kore'nin ABD'ye ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer silah kullanımı, etkili ve kuvvetli bir şekilde karşılık görecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'den Kuzey Kore'ye nükleer silah uyarısı

ABD Başkanı Donal Trump ve Savunma Bakanı Mattis

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