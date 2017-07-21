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ABD'den Kuzey Kore'ye seyahat yasağı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Kuzey Kore'ye gidecek vatandaşlara seyahat yasağı getirildiğini açıkladı

21.07.2017 - 23:31
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Yazılı açıklama yapan Nauert, Kuzey Kore'de Amerikan vatandaşlarının tutuklanma ve uzun süreli alıkonma gibi risklere maruz kalabilecekleri gerekçesiyle bu kararın alındığını belirtti.

"SEYAHAT İÇİN ÖZEL İZİN GEREKECEK"

Açıklamada, "Uygulama hayata geçtiğinde ABD pasaportu ile Kuzey Kore'ye seyahat etmek mümkün olmayacak, bu ülkeye seyahat etmek isteyen kişilerin özel izin alması gerekecek." ifadesine yer verilirken, insani ve benzeri amaçlarla yapılan seyahatlerin yasak kapsamında olmayacağı da belirtildi.

Bakanlığın ilgili federal birimleri gelecek hafta uyaracağı ve yayınlandıktan 1 ay sonra uygulamanın hayata geçeceği kaydedildi.

OTTO WARMBİER OLAYI HATIRLATILDI

Kuzey Kore'ye getirilen yasağın, coğrafi bölge tanımı yapılarak getirilen nadir seyahat yasaklarından biri olduğu bildirilirken, kararda Kuzey Kore'deki tutukluluk süresinin ardından hayatını kaybeden Otto Warmbier'in durumunun etkili olduğu belirtildi.

Virginia Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi Warmbier, geçen yıl turist olarak gittiği Kuzey Kore'de bir otelden "propaganda tabelası" çaldığı ve böylece "devlete karşı suç işlediği" gerekçesiyle tutuklanmıştı. Yargılama sonucunda 15 yıl ağır iş cezasına çarptırılan Warmbier, tutuklandıktan bir süre sonra beyin dokusunun ciddi hasar görmesi nedeniyle komaya girmiş ve yaklaşık bir yıl gözetim altında kalmıştı. Kuzey Kore'de 15 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılıp Ohio eyaletindeki evine getirilen genç, Cincinati Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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