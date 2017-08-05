taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.545
USD
3,5276
EURO
4,1564
ALTIN
142,81
PETR
52,3200

ABD'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırım

ABD, füze denemelerine devam eden Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanması için BMGK karar tasarısı hazırladı

05.08.2017 - 03:46
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD, balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) karar tasarısı hazırlayarak üyelere dağıttı.

Kuzey Kore'nin özellikle maden ihracatının engellenmesi için yeni yaptırım paketi hazırlayan ABD, tasarıyı BMGK üyesi diğer 14 ülkeyle paylaştı.

Yeni tasarıda Kuzey Kore'nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir ve kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konulması ve ülkenin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerinin 1 milyar dolara kadar düşürülmesi hedefleniyor.

Tasarıda ayrıca BM üyesi ülkelerin Kuzey Kore vatandaşlarına yeni çalışma izni vermeleri de yasaklanıyor.

RUSYA VE ÇİN'İN DESTEĞİ GERKLİ

Yeni yaptırımların hayata geçirilebilmesi için konseyin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın veto hakkını kullanmaması ve 15 üyeden en az 9'unun tasarı lehinde oy vermesi gerekiyor.

Diplomatik kaynaklar, tasarının bugün oylamaya sunulabileceğini belirtirken henüz oylama tarihine ilişkin resmi duyuru yapılmadı.

Daimi üyelerden İngiltere ve Fransa tasarıya destek vereceğini açıkladı ancak Rusya ve Çin'in nasıl bir tutum alacağı henüz netleşmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Çin'i eleştirerek, bu ülkenin Kuzey Kore'nin engellenmesi için yeterli çabayı harcamadığını savunmuştu.

En son 28 Temmuz'da kıtalar arası balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore, 2006 yılından bu yana uygulanan BM yaptırımlarına rağmen nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir
ABD ordusu yeniden Yemen'de
Pentagon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'deki operasyonlarına destek vermek amacıyla küçük bir özel kuvvet grubunu Yemen'e gönderdi.
Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi
ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, PYD'nin isim değiştirmesiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi.
Yahudi yerleşimciler 2 Filistinliye saldırdı
Batı Şeria'da iki Filistinli Yahudi yerleşimcilerin taşlı saldırısında yaralandı
BAE'nin Washington elçisinin Türkiye düşmanlığı
Birleşik Arap Emirlikleri Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe'nin "Türkiye veya Katar'a yemek bile organize ettirmem" dediği ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

73
Paris'te Neymar formaları tükendi

Paris'te Neymar formaları tükendi

5
Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi

Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi

23
Başbakan Yıldırım Vietnam ziyaretiyle bir ilke imza atacak

Başbakan Yıldırım Vietnam ziyaretiyle bir ilke imza atacak

13
Sultangazi'de akaryakıt operasyonu: 13 gözaltı

Sultangazi'de akaryakıt operasyonu: 13 gözaltı

15
Beşiktaş'ta Talisca talihsizliği

Beşiktaş'ta Talisca talihsizliği

6
TSK'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat

TSK'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM