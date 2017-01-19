ABD'den Libya'daki DEAŞ kamplarına hava saldırısı

CNN'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, bu operasyonun ABD Başkanı Barack Obama'nın birkaç gün önce onayladığı kısa süreli askeri operasyonların bir parçası ve muhtemelen sonuncusu olduğunu aktardı.

KAMPLARI 1 HAFTADIR İZLİYORLARDI

ABD casus uçakları, Sirte'den kaçan DEAŞ militanlarının saklandığı düşünülen bölgeleri haftalardır izliyordu. Saldırı sırasında Tomahawk füzeleriyle donatılmış ABD donanmasına ait savaş gemilerinin de bölgede hazır bulundurulduğu ancak gemilere ihtiyaç duyulmadığı belirtildi.





