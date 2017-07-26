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ABD'den Lübnan'a mülteci yardımı

ABD, Suriyeli mültecilerin ihtiyaçları karşılanması için Lübnan'a 140 milyon dolar yardımda bulunacak.

26.07.2017 - 18:09
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Bu yıl içinde verilecek 140 milyon dolar ile ABD'nin 2012 yılından bu yana Lübnan'a toplam yardımının 1,5 milyar dolara ulaşacağı aktarıldı.

LÜBNAN'DA 1,5 MİLYON MÜLTECİ YAŞIYOR

Lübnan halkının büyük konukseverliğinin ve cömertliğinin göstergesi olarak ülkenin yaklaşık 1,5 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığı belirtilen açıklamada, "140 milyon dolarlık bu yardım, mülteciler için sığınma evleri, bazı bölgelerde konut yapımı, gıda yardımı, hastane inşası, çocuk aşısı, güvenli içme suyu ve altyapı projeleri alanlarında kullanılacak." ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE'DEKİ MÜLTECİLER

Dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke konumunda olan ve 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) bu ay açıkladığı resmi verilere göre krizin başından bu yana Suriyeli sığınmacılar için 25 milyar dolar yardımda bulundu.

Uluslararası yardım kuruluşları ve mülteci barındıran ülkeler, uluslararası toplumun ve ekonomisi güçlü devletlerin, Suriyeli mülteciler için gerekli yardımı yapmadığını savunuyor.

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