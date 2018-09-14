ABD'den Meksika'ya sınır dışı karşılığı para teklifi

Meksika İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington yönetiminin, ABD'ye göç etmek için Orta ve Güney Amerika ülkelerinden Meksika'ya gelen yabancı ülke vatandaşlarının sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderilmeleri için hükümete yaptığı teklif üzerine "değerlendirmelerin sürdüğü" belirtildi.

57 BİN GÖÇMEN İADE EDİLDİ Açıklamada, ABD'nin sınır dışı edilecek göçmen başına ne kadar para teklif ettiğine dair bilgi verilmedi. Meksika hükümeti 2018'in ilk 7 ayında Latin Amerika ülkelerinden 57 bin göçmeni ülkelerine iade etmişti.