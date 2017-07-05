ABD'den MİT TIR'ları açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin yeni iddianame kapsamında, FETÖ'nün "sivil imamı" olduğu belirtilen 2 şüphelinin olaydan sonra ABD Büyükelçiliği ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile telefon irtibatları bulunduğunun tespit edildiği, bu kurumlara gönderilen yazılarla görüşme içeriklerinin ne olduğunun sorulduğunu bildirmişti.

"İLETİŞİME GEÇİLMEMİŞTİR"

Büyükelçiliğin twitter hesabından yapılan açıklamada, "MİT TIR'larının durdurulması' olayları sırasında, ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun Fethullah Gülen'e yakın kişiler tarafından telefonla arandığına dair basında çıkan haberleri takip etmekteyiz. Basında yer alan haberlerin aksine, bu hususla ilgili olarak büyükelçilik ve başkonsolosluktan herhangi bir bilgi talebinde bulunulmamış ya da savcı tarafından bu temsilciliklerimizle iletişime geçilmemiştir" denildi.

Açıklamada, "Büyükelçilik ve başkonsolosluk, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte hiçbir bilgiye sahip değildir. ABD Adalet Bakanlığı ve ABD'nin diğer ilgili kurumları, geçtiğimiz yıl meydana gelen darbe girişiminin araştırılması ve faillerin adalete teslim edilmesi hususunda Türk mevkidaşlarıyla yakın iletişim halinde çalışmaya devam edecektir" ifadeleri yeraldı.

SAVCILIK'TAN KARŞI AÇIKLAMA

Öte yandan Habertürk'ün savcılık kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Savcılık 30 Haziran'da postayla cevabını istediği soruları yolladı. Bu sorular ise 15:26'da ABD Büyükelçiliği'ne ulaştı.