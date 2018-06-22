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ABD'den Münbiç açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, PKK'nın bölgeden resmen çekilmeyi kabul ettiğini ancak çekilmenin tarihinin henüz net olmadığını belirtti.

Haber Merkezi | 22.06.2018 - 08:42..
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ABD ile Türkiye arasında yapılan Münbiç anlaşması, Türkiye'nin  bölge güvenliğini ele almasını sağlıyordu. Washington yönetimi de PKK'nın bu anlaşmayı kabul ettiğini, Münbiç'ten çekileceklerini açıkladı.

ABD'den Münbiç açıklaması

TARİH BELİRSİZ

Nauert, bugünkü basın brifinginde, “YPG’nin, ABD ve Türkiye arasında varılan anlaşma kapsamında, Münbiç’ten çıkmayı kabul ettiğini söyleyebilirim ama şu anda nerde bulunduklarını söyleyemem” dedi. Gazetecilere bu konudaki soruları doğrudan YPG’ye sormayı tavsiye eden Nauert, ayrıca çekilme süresiyle ilgili yorum yapmayı da reddetti.

VOTEL SAHADA

TSK’nın 3 gün önce sınırında devriyeye başladığı Suriye’nin Menbiç kentinde dün ABD’nin Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutanı General Joseph Votel’in başkanlığındaki bir heyet incelemelerde bulundu. Sokakları dolaşan heyet daha sonra kentin sivil ve askeri yönetimi ile bir araya geldi.

ABD'li General Joseph Votel PKK ile yapılan iş birliğinde defalarca görüşmeler gerçekleştirmiş teröristlerle ikili diyaloglar oluşturmuştu.

ABD'den Münbiç açıklaması

TÜRKİYE-ABD ANLAŞMASI

Türkiye ile ABD arasında yapılan Münbiç anlaşması neticesinde terör örgütünün kalesi olarak görülen Münbiç'ten PKK'nın çekilerek yerel güvenliği Türk ABD kuvvetlerine yerel yönetimi ise halka bırakması planlanıyor.

Türkiye'nin sınır güvenliği açısından önemli bir yer olan Münbiç Türkiye için en hassas yerlerden biri. Zira burası PKK'nın en kapsamlı terör yapılanmalalarından biri olarak görülüyordu.

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