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ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatını sürdürdüğü bu günlerde YPG'li terörist 'müttefiklerinin' geleceğinden endişe eden ABD, Münbiç'e üst düzey komutanları ve basın ordusu ile çıkartma yaptı.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 09:44..
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ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

Türkiye, Suyriye sınırında bulunan Afrin'de PYD/PKK'lı teröristlere karşı işgal edilen bölgelerde büyük ve kapsamlı bir temizlik harekatı yürütüyor. PYD'li teröristleri bölgeden süren TSK ve ÖSO birlikleri ilerleyişini sürdürüyor. Bu durum YPG'nin Batı'daki müttefiki ABD'yi endişeye sürükledi.

Her fırsatta itidalli olun çağrısında bulunan ABD geçtiğimiz günlerde teröristlerin kalesi konumundaki olan Münbiç'e çıkartma yaptı. Hem de üst düzey komutanları ve basın ordusuyla...

ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

ÜST DÜZEY KOMUTANLAR MÜNBİÇ'TE

ABD'nin bölgedeki görev yapan üst düzey komutanları çarşamba günü Münbiç'e çıkartma gerçekleştirdi. Bölgede Türkiye'nin kuvvetle muhtemel gerçekleştireceği operasyona karşı denetleme ve aynı zamanda moral ziyareti gerçekleştiren komutanlar YPG'li ortaklarından genel gidişat hakkında bilgi aldı.

ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

"GURUR DUYUYORUZ"

Münbiç'i ziyaret eden üst düzey komutanlardan biri hem Suriye hem de Irak'ta analiz birimlerinde görev alan General  Jamie Jarrard.

Jarrard YPG ile DEAŞ karşısında çok önemli bir başarı elde ettiğini belirtirken "Buradaki pozisyonumuzdan ötürü gurur duyuyoruz ve herkesin bunu bildiğinden emin olmak istiyoruz" diyor.

ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

KÜSTAH TEHDİT

Koalisyon komutanlarından General Paul Frank ise üstü kapalı olarak Türkiye'ye küstah bir cevap verdi. "Burada bize çattılar, buna karşı sert bir cevabımız olacak, kendimizi savunacağız" diyen Frank, Türkiye'nin ismini zikretmese de üstü kapalı olarak YPG ile mücadele eden TSK, ÖSO'yu tehdit. etti.

TÜRKİYE'Yİ İZLİYORLAR

ABD'li komutanların bölgede yaptığı incelemelerde Türkiye'de yakından takip edildi. Sınırda kurulu bulunan yakın teleskoplar ile faaliyetlere göz atan komutanlar Türkiye'yi ilgi ve merak içinde takip ettiler.ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

BASIN ÇIKARTMASI

Washington'dan gelen bu ziyaret yalnızca askeri temaslarla da sınırlı kalmadı. ABD'nin "yancıları" ile yürüttüğü propaganda faaliyetleri için CNN, New York Times ve çok sayıda yabancı basın mensubu da Münbiç'e getirildi.

Özellikle CNN ve NYT bölgedeki teröristlerle röportajlar yaparak algı operasyonlarını sürdürdüler. Türkiye'nin Münbiç'e girmesinden endişe eden teröristler "korkmuyoruz" mesajı altında "bize yardım edin" çığlıklarını attılar.

ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

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