ABD'den Musul'daki sivillerle ilgili açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 17 Mart'ta Musul'da sivillerin ölümüne yol açan hava saldırısının Irak güvenlik güçlerinin talebi sonucu gerçekleştirildiğini açıkladı.

"IRAK TALEP ETTİ"

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "16-23 Mart tarihleri arasında yapılan saldırı bilgilerine ilişkin yapılan ilk araştırmaya göre, Irak güvenlik güçlerinin talebi doğrultusunda Mart 17'de Musul'un batı tarafında DEAŞ savaşçılarına ve malzemelerine saldırılmıştır ve bu saldırı sonucunda sivillerin öldüğü yönünde iddialar ortaya çıkmıştır." ifadesine yer verildi.

200 SİVİL ÖLMÜŞTÜ

Açıklamada, CENTCOM'un sivil ölümlerine ilişkin iddiaları ciddiyetle yakından takip ettiği vurgusu yapılarak "Bizim hedefimiz her zaman sıfır sivil ölümü olmuştur." denildi.

Uluslararası koalisyon güçlerinin 17-23 Mart tarihlerinde Musulun Cedide bölgesinde "yanlışlıkla" sivil hedeflere düzenlediği hava saldırısı sonucu 200'den fazla sivilin enkaz altında kalarak öldüğü belirtilmişti.