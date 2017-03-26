taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

ABD'den Musul'daki sivillerle ilgili açıklama

Musul'a düzenlenen operasyonda 200 sivilin öldüğünü açıklayan ABD, bu operasyonun Irak'ın talebiyle gerçekleştiğini belirtti.

26.03.2017 - 11:18
  1. Haberler
  2. Dünya

e

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 17 Mart'ta Musul'da sivillerin ölümüne yol açan hava saldırısının Irak güvenlik güçlerinin talebi sonucu gerçekleştirildiğini açıkladı.

"IRAK TALEP ETTİ"

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "16-23 Mart tarihleri arasında yapılan saldırı bilgilerine ilişkin yapılan ilk araştırmaya göre, Irak güvenlik güçlerinin talebi doğrultusunda Mart 17'de Musul'un batı tarafında DEAŞ savaşçılarına ve malzemelerine saldırılmıştır ve bu saldırı sonucunda sivillerin öldüğü yönünde iddialar ortaya çıkmıştır." ifadesine yer verildi.

200 SİVİL ÖLMÜŞTÜ

Açıklamada, CENTCOM'un sivil ölümlerine ilişkin iddiaları ciddiyetle yakından takip ettiği vurgusu yapılarak "Bizim hedefimiz her zaman sıfır sivil ölümü olmuştur." denildi.

Uluslararası koalisyon güçlerinin 17-23 Mart tarihlerinde Musulun Cedide bölgesinde "yanlışlıkla" sivil hedeflere düzenlediği hava saldırısı sonucu 200'den fazla sivilin enkaz altında kalarak öldüğü belirtilmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

65
Bakan Kılıç'tan Gatasaray Genel Kurulu'na tepki

Bakan Kılıç'tan Gatasaray Genel Kurulu'na tepki

178
Türkiye'ye yeni göç dalgası

Türkiye'ye yeni göç dalgası

255
Cem Özdemir hayır oyu istedi

Cem Özdemir hayır oyu istedi

338
Rusya'da araç kullanırken canlı yayın yapan kız öldü

Rusya'da araç kullanırken canlı yayın yapan kız öldü

27
Bahçeli: Kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz

Bahçeli: Kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz

81
Murat Dalkılıç'tan ahlaksız mesajlar hakkında açıklama

Murat Dalkılıç'tan ahlaksız mesajlar hakkında açıklama

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM