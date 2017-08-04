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ABD'den Nijerya'ya 12 savaş uçağı

ABD yönetimi, Nijerya'ya 12 savaş uçağı satma kararı aldı.

04.08.2017 - 11:23
  1. Haberler
  2. Dünya

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, ABD yönetimi, Nijerya'nın talep ettiği savaş uçaklarının satışını onayladı.

SİLAH VE EĞİTİM DESTEĞİ DE SAĞLANACAK

Savaş uçaklarının toplamda 593 milyon dolar değerinde olduğu aktarılırken uçaklar ile birlikte silah ve eğitim desteğinin de sağlanacağı açıklandı.

BARACK OBAMA ERTELEMİŞTİ, TRUMP ONAYLADI

Terör örgütü Boko Haram'a karşı kullanılması planlanan uçakların satışı ABD'de Barack Obama yönetimi tarafından, Nijerya ordusunun insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek ertelenmişti.

ABD'den Nijerya'ya 12 savaş uçağı

Tucano model savaş uçakları Afrika'da Gana, Angola, Burkina Faso ve Moritanya'da kullanılıyor.





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