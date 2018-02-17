ABD'den nükleer bombalar için yeni proje

Nuclear Threat Initiative tarafından hazırlanan raporda, ABD Kongresi'nin bütçe değerlendirmesine göre 30 yıl içinde taktik nükleer kuvvetleri için yaklaşık 25 milyar dolar daha harcanacağı vurgulandı.

BOMBALARIN 3'TE 1'İ İNCİRLİK'TE

Soğuk savaş döneminin ardından 150 adet B-61 bombasının Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Türkiye'de bulunduğunu belirten NTI, bu bombaların da yaklaşık 3'te birinin İncirlik Üssü'nde olduğunu yazdı.

"HARCAMALAR HAKLI GERÇEKLERE DAYANMIYOR"

Raporda, günümüzde nükleer savaş olasılığının düşük olduğunu yazan NTI uzmanları, ABD'nin nükleer bombalarının bakım ve modernizasyonu için yapılan büyük harcamalarda haklı gerekçelere dayanmadığını ifade ettiler.

Uzmanlar, "ABD başkanının Amerikalı olmayan bir pilot ve bir Amerikan B-61 bombasıyla birlikte çift amaçlı bir NATO uçağı kullanarak 70 yıldan bu yana ilk kez bir nükleer saldırıya karar vereceği koşulları hayal etmek zor" ifadelerini kullandı.