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ABD'den Ortadoğu ve Afrika için elektronik eşya yasağı

ABD'li yetkililer,bazı şirketlerin uçaklarında cep telefonundan büyük elektronik eşyaların taşınmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

21.03.2017 - 01:44
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sd

ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı, ülkeye seferleri bulunan bazı yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarına dair bir sınırlamayı duyurmaya hazırlanıyor.

"TERÖR TEHDİDİ İLE İLGİLİ"

Reuters'e konuşan ABD'li bir yetkili, 'cep telefonundan daha büyük' elektronik eşyaların yasaklanmasının, terör tehdidiyle ilgili olduğunu açıkladı.

ABD'li havayolu şirketlerinin yasaktan etkilenmeyeceğini söyleyen yetkili, yeni uygulamanın salı günü İç Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacağını ve yaklaşık 10 taşımacıyı kapsayacağını söyledi.

Getirilecek sınırlamanın, bazı Ortadoğu ve Afrika ülkelerini kapsaması bekleniyor.

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