taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.348
USD
3,5512
EURO
3,9730
ALTIN
144,14
PETR
52,0300

ABD'den PYD'li teröristlere yeni silah sevkiyatı

ABD Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'ye küçük silah ve araç sevkiyatı yaptıklarını açıkladı.

30.05.2017 - 22:29
  1. Haberler
  2. Dünya

ads

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG’ye küçük silah, mühimmat ve araç sevkiyatı yaptıklarını açıkladı.

"SİLAH VE ARAÇ SEVK ETTİĞİMİZİ TEYİT EDİYORUM"

Anadolu Ajansına konuşan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, “Bugün Suriye Demokratik Güçlerinin Kürt unsurlarına küçük silah, mühimmat ve araçlar sevk ettiğimizi teyit ediyorum” dedi.

MİKTAR AÇIKLANMADI

Binbaşı Galloway silahların tipleri, mühimmat ve araçların miktarları ile ilgili bilgileri ise paylaşmak istemedi.

AĞIR SİLAHLAR GÖNDERİLECEK

BBC Türkçe'nin haberine göre terör örgütü YPG'ye gönderilecek silahlar arasında ağır makinalı tüfekler, zırhlı araçlar ve buldozerler olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump bu ayın başında Pentagon’a Rakka operasyonu kapsamında PYD/PKK’ya silah ve ekipman vermesi talimatını vermişti.

Pentagon’dan daha önce yapılan açıklamada söz konusu silah ve ekipmanı küçük silahlar, zırhlı ve bomba yüklü araçlara mukabele edecek silah sistemleri, zırhlı araçlar, iletişim ve lojistik destek malzemeler olarak tanımlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Trump yine Almanya'ya yüklendi
Almanya Başkanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump arasında karşılıklı atışmalar devam ediyor.
Çipras'tan Merkel ve Macron'a telefon
Borç batağındaki Yunanistan'ın Başbakanı Aleksis Çipras, kurtarma paketi programında yaşanan anlaşmazlığa ilişkin Avrupalı liderle görüştü.
Merkel, İncirlik için son kez deneyecek
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile İncirlik krizinde son bir "uzlaşma denemesi" yapmak istiyor.
Libya açıklarında 466 kaçak göçmen kurtarıldı
Eski bir tekneye tıka basa bindirilen çocuk, kadın ve erkek 466 kaçak göçmenlerin imdadına Türk gemisi yetişti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

399
Taksilerin havalimanlarından yolcu alma kararında kargaşa

Taksilerin havalimanlarından yolcu alma kararında kargaşa

201
Kırmızı fularlı kız Rakka'da öldürüldü

Kırmızı fularlı kız Rakka'da öldürüldü

694
Ceceli'nin sevgilisi ile yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Ceceli'nin sevgilisi ile yeni fotoğrafları ortaya çıktı

426
Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

256
Şenol Güneş: Bana zararı olmaz, onlara olur

Şenol Güneş: Bana zararı olmaz, onlara olur

100
Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM