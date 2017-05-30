ABD'den PYD'li teröristlere yeni silah sevkiyatı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG’ye küçük silah, mühimmat ve araç sevkiyatı yaptıklarını açıkladı.

"SİLAH VE ARAÇ SEVK ETTİĞİMİZİ TEYİT EDİYORUM"

Anadolu Ajansına konuşan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, “Bugün Suriye Demokratik Güçlerinin Kürt unsurlarına küçük silah, mühimmat ve araçlar sevk ettiğimizi teyit ediyorum” dedi.

MİKTAR AÇIKLANMADI

Binbaşı Galloway silahların tipleri, mühimmat ve araçların miktarları ile ilgili bilgileri ise paylaşmak istemedi.

AĞIR SİLAHLAR GÖNDERİLECEK

BBC Türkçe'nin haberine göre terör örgütü YPG'ye gönderilecek silahlar arasında ağır makinalı tüfekler, zırhlı araçlar ve buldozerler olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump bu ayın başında Pentagon’a Rakka operasyonu kapsamında PYD/PKK’ya silah ve ekipman vermesi talimatını vermişti.

Pentagon’dan daha önce yapılan açıklamada söz konusu silah ve ekipmanı küçük silahlar, zırhlı ve bomba yüklü araçlara mukabele edecek silah sistemleri, zırhlı araçlar, iletişim ve lojistik destek malzemeler olarak tanımlamıştı.