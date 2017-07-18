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ABD'den PYD'ye askeri sevkiyat sürüyor

ABD, son bir haftada yapılan iki sevkiyatta toplamda 195 tır örgüt unsurlarına gönderdi.

18.07.2017 - 15:22
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ABD'nin, terör örgütü PKK/PYD'ye DEAŞ ile mücadele adı altında askeri sevkiyatları sürüyor.

13 Temmuz'da 95, dün 100 olmak üzere askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan toplam 195 tır, Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke'ye girdi.

ZIRHLI ARAÇLAR GÖNDERİLDİ

Konvoyda, yakıt tankerleri ve "Stryker" zırhlı araçlar dikkati çekti. Ayrıca 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102 olmak üzere 434 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı.

ABD'den PYD'ye askeri sevkiyat sürüyor

ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ

AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan edindiği belgede, Suriye'de PKK/PYD'nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldığı görülmüştü.

Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer almıştı.

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