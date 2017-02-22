ABD'den Rusya'ya Kırım uyarısı

Haley, ABD’nin, Kırım Ukrayna’ya dönünceye dek Rusya’ya uygulanan yaptırımların devam edeceğini ve NATO’nun yeni üyeleri için kapılarını açık tutması gerektiğini bildirdi.

Haley konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya Ukrayna’daki durumu bozmaya çalışıyor ve Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. ABD Avrupa’nın güvenliğini sağlayan enstitülere bağlıdır. NATO’ya desteğimiz sarsılmaz. NATO üyelerinin işbirliğini güçlendirerek ve yeni üyeler için kapıları açık tutarak NATO’yu daha verimli bir organizasyon yapmak için çalışıyoruz.

RUSYA'YI BARIŞA DAVET EDİYORUZ

Rusya’nın Luhansk ve Donetsk’teki belgeleri kabul etmesi Ukrayna’nın doğusunda barışın sağlanması çabalarına bir tehdittir. ABD, Rusya ile ilişkilerin düzeltilebileceğine inanıyor. Ortak tehditlerle karşılıyoruz. Fakat Rusya ile işbirliği Avrupalı dostlarımızın ve müttefiklerimizin zararına kurulamaz. Rusya’yı barışa davet ediyoruz.” dedi.