ABD'den Rusya'ya Ukrayna kınaması

ABD Dışişleri Bakanlığından, Ukrayna'nın doğusunda Cuma günü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özel Gözlem Misyonu (SMM) gözlemcilerini hedef alan saldırılar ve birleşik Rus-ayrılıkçı kuvvetlerin SMM'ye ait insansız hava aracına el koymasının kınandığı bildirildi.

"MİNSK'TEKİ ANLAŞMALARA UYMUYORLAR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin, Ukrayna'nın doğusunda tırmanmakta olan şiddeti yakından takip ettiği belirtilerek, Rusya ile Moskova’nın desteklediği ayrılıkçı grupların Belarus'un başkenti Minsk'te varılan anlaşmalara bağlı kalmadıkları savunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cuma yünü AGİT Özel Gözlem Misyonu gözlemcilerini hedef alan saldırıları ve birleşik Rus-ayrılıkçı kuvvetlerin bir SMM insansız hava aracına el koymasını kınıyoruz. Söz konusu kuvvetlerin Donetsk su arıtma tesisleri dahil, sivil altyapılara yönelik saldırılarını durdurmaları gerekir. Rusya ve desteklediği ayrılıkçı kuvvetlere, derhal anlaşmaya uymaları, tüm ağır silahların çekilmesini ve AGİT gözlemcilerinin tam ve serbest bir şekilde girişlerine izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz."