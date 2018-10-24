taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.77195
Euro
6.6239
Altın
1232.155
Borsa
93468.99
Gram Altın
228.2

ABD'den Rusya'ya: Umarız seçimlere müdahale etmezsiniz

Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'nın, ABD'de 6 Kasım'da düzenlenecek seçimlere müdahil olduğuna yönelik şimdilik bir bulguya rastlamadıklarını belirtti.

AA | 24.10.2018 - 03:47..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'den Rusya'ya: Umarız seçimlere müdahale etmezsiniz

Bolton, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Washington’un, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın Rusya tarafından ihlal edildiği konusunda ikna olduğunu savunan Bolton, “Avrupa için asıl tehdit, ABD’nin anlaşmadan çekilmesi değil, Rusya’nın burada hali hazırda konuşlandırdığı füzelerdir.” diye konuştu.

Bolton, Rusya’nın söz konusu ihlalleri kabul etmemesi nedeniyle anlaşmanın kurtarılmasının düşük bir ihtimal olduğunu belirterek, “Ayrıca Çin’in anlaşmaya taraf olmaması ve geliştirdikleri uzun menzilli füzeler de başka bir endişe konusu.” değerlendirmesini yaptı.

"SEÇİMLERE MÜDAHALE, RUSYA'YA FAYDA GETİRMEDİ"

Moskova’da gerçekleştirdiği temaslarda, Rusya’nın, ABD’de seçimlere müdahalesinin de ele alındığını anlatan Bolton, “Söz konusu müdahale ABD-Rusya ilişkilerine zarar verirken, Rusya’ya herhangi bir kazanç sağlamadı.” ifadesini kullandı.

ABD'den Rusya'ya: Umarız seçimlere müdahale etmezsiniz

"BİR KLAVYE TUŞUYLA DEĞİŞEBİLİR"

Bolton, ABD'de 6 Kasım 2018'de yapılacak Kongre ara seçimlerine, Rusya’nın müdahil olma ihtimalini değerlendirerek, "Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan son açıklamada, Rusya’nın, ABD’de düzenlenecek seçimlere müdahil olduğuna yönelik şimdilik bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Ancak bu bir klavye tuşuyla değişebilir. Umarım böyle bir şey olmaz." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aynı aileden 4 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Aynı aileden 4 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi

27
Avrupa Birliği, İtalya'nın bütçe taslağını reddetti

Avrupa Birliği, İtalya'nın bütçe taslağını reddetti

13
Pompeo: Bazı Suudi yetkililerin vizeleri iptal edilecek

Pompeo: Bazı Suudi yetkililerin vizeleri iptal edilecek

18
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

1
BMW 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor

BMW 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor

7
Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı

Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı

1
Firari Yargıtay üyesi bağ evinde yakalandı

Firari Yargıtay üyesi bağ evinde yakalandı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM