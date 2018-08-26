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ABD'den Rusya'ya yeni darbe planı

ABD'li yayın organı Bloomberg'in dört farklı kaynağa dayandırdığı iddiasına göre,Washington’un Suriye hükmet güçlerine yeni ve daha güçlü bir darbe indirmeye hazır olduğu konusunda uyardı.

Haber Merkezi | 26.08.2018 - 09:09..
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QWEQ

ABD ile Rusya arasındaki gerilim sürüyor. Özellikle Suriye konusunda anlaşamayan Washington yönetimi, Rusya'nın stratejilerine yeni bir darbe indirme peşinde.

GÜÇLÜ MÜDAHALE YOLDA

Bloomberg’in 4 farklı kaynağına dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev’le geçen perşembe Cenevre’de yaptığı görüşmede Washington’un Suriye hükümet güçlerine yeni ve daha güçlü bir darbe indirmeye hazır olduğu konusunda uyardı.

KİMYASALA ASKERİ MÜDAHALE

Kaynakların aktardığı bilgiye göre ABD yönetimi, ellerinde Suriye ordusunun, militanların kontrolündeki bölgeleri kurtarırken kimyasal silah kullanma olasılığı bulunduğuna dair bilgiler olduğunu ileri sürüyor ve ABD’nin böyle bir saldırıya öncekine göre ‘daha güçlü askeri eylemlerle yanıt vermeye’ hazır olduğunu belirtiyor.

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