ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Aralık ayında İngiltere’de Rusya tarafından zehirlendiği belirtilerek, eski Rus ajan Sergey Skripal’ın ve kızı Yulia Skripal için yaptırımların uygulanacağı açıklandı.

22 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kongre 6 Ağustos tarihinde alınan kararıyla ilgili olarak bilgilendirildiğini ve yaptırımların Federal Sicil’de yayınlanması için 22 Ağustos’ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Rusya’ya yapılacak söz konusu yaptırımlar ile ilgili olarak ismi açıklanmayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre, Rusya’nın ulusal güvenlik uygulamaları dahil birçok konuda lisanslarının iptal edilebileceğini açıkladı.