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ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

ABD'nin Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye'nin S-400 alımı konusunda duydukları rahatsızlığı belirterek, Rus S-400 sistemi alınması durumunda F-35'lerin verilemeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 08:37..
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ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

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İlki tamalanan ve Türkiye'ye gönderilmesi için gün sayımına başlanan F-35 için ABD yan çizmeye başladı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımının, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını etkileyecek olması nedeniyle Washington'un F-35'leri vermekten vaz geçebileceği açıklandı.

Açıklama ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson tarafından yapıldı.

"S-400 ALIMI SORUNUN KENDİSİ"

ABD'nin Patriot hava savunma sistemlerini Türkiye'ye vermediği için daha modern ve caydırıcı gücü kuvvetli olan S-400'leri almasına tepki gösteren Genel Sekreter Wilson, S-400 alımının NATO açısından bir problem olmasa da ABD'nin bölgesel çıkarları için büyük sorun olduğunu belirtti.

S-400 VARSA F-35 YOK

Wilson, S-400 alımının F-35 ticaretine yönelik bir handikap olabileceğini belirtirken, Türkiye'de S-400 hava savunma sistemlerinin bulunması durumunda yeni nesil F-35 uçaklarının Türkiye'ye verilemeyeceğini belirtti.

Wilson, şu değerlendirmede bulundu: “Gelişmiş savaş uçaklarının Türkiye’de konuşlu olduğu yer bakımından bazı sorunlar var. Onlar NATO üyesi  ve aynı zamanda ABD uçakları var, F-35’ler gibi. Türkiye F-35'in ortaklarından ancak onların bu uçakları S-400’lere yakın bir yerde tutmasını istemeyiz." dedi.

İSRAİL TEHDİDİNE KARŞI

ABD'nin S-400 konusunda takındığı tavrın ana sebebi, silah ihracat yasalarında, özellikle İsrail'e yakın bölgelerde yapılacak olan ticarete ilişkin kısıtlamalar bulunuyor. Örneğin bölgede İsrail'in üzerinde güç elde edecek bir ülkeye silah satışı konusunda kısıtlamalar yapılması, gerekirse satış yapılmaması belirtiliyor.

Buna karşın Türkiye S-400 alımına, ABD’nin Patriot füzelerini vermemesini gerekçe gösteriyor.

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