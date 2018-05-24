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ABD'den S-400 itirafı: Uçaklarımızı ilk günden vurur

Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi S-400 almaması için uğraşan ABD'nin Hava Kuvvetleri Bakanı Heather Wilson, "Rusya'nın S-400'leri hava kontrol ve yönetim uçaklarımızı vurur" dedi.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 01:31..
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ABD'den S-400 itirafı: Uçaklarımızı ilk günden vurur

Wilson, bir savaş çıkması durumunda ABD'nin hava kontrolü için en çok güvendiği Northrop Grumman E-8 kontrol, yönetim uçakları ve JSTARS radar sisteminin bile S-400 karşısında etkisiz kalacağını söyledi.

ABD'den S-400 itirafı: Uçaklarımızı ilk günden vurur

"S-400 İÇİN KOLAY HEDEFLER"

Amerikan basınından Newsweek'in haberine göre Wilson, "Bu uçaklar, modernizasyondan sonra bile Rus ve Çin teknolojileri için kolay hedef olacak" dedi.

S-400'lerin etkisinden söz eden Bakan, "JSTARS sistemiyle donatılan uçaklarımız, karadan havaya tipi füzelerin uzun ve etkili menziliyle savaşın ilk gününde vurulur" şeklinde konuştu.

ABD'den S-400 itirafı: Uçaklarımızı ilk günden vurur

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

POMPEO: "TÜRKİYE'NİN S-400 ALMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almaması için çalışmalar yaptıklarını, bu alımın gerçekleşmemesini umduklarını belirtti.

Pompeo, "Türkiye’nin S-400 almaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onlar henüz bunu yapmadı ve hiçbir zaman da almayacaklarını umuyorum" diye konuştu.

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