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ABD'den Suriye hamlesi

ABD Donanması, Harry Truman Uçak Gemisi Taarruz Grubunu Akdeniz’e sevk ediyor.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 18:29..
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ABD'den Suriye hamlesi

Geçtiğimiz Cumartesi günü Beşşar Esad'a bağlı güçlerin, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlediği kimyasal saldırıda 80'e yakın sivil hayatını kaybetmişti.

Kimyasal saldırıya dünyanın dört bir yanında tepkiler yağarkan ABD'den yapılacak açıklamada, "Askeri müdahale ihtimal dışı değil" denilmişti.

UÇAK GEMİSİ AKDENİZ'E YOLLANDI

Akşam saatlerinde ise ABD'den ilk hamle geldi. ABD Donanması, Harry Truman Uçak Gemisi Taarruz Grubunu Akdeniz'e gönderecek.

ALMAN FIRKATEYNİ DE DAHİL OLACAK

Truman'a, Normandy kruvazörü, Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman ve Farragut destroyerleri eşlik ediyor. Alman Fırkateyni Hessen de eşlik edecek.

ABD'den Suriye hamlesi

Harry Truman Uçak Gemisi

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