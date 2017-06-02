ABD'den Suriye'deki DEAŞ karşıtı gruplara 500 milyon dolar

BÜTÇENİN 500 MİLYON DOLARI SURİYE'YE

Söz konusu miktarın 1 milyar 269 milyon dolarının Irak’ta yürütülen eğit-donat programına, kalan 500 milyon dolarlık kısmının ise Suriye’deki eğit-donat programına ayrıldığı tespit edildi.

Belgede, Suriye’de DEAŞ ile mücadele etmek üzere 25 bin milis kuvvetinin eğitildiği ve 5 bin milisin de eğitilmekte olduğu ifade edilirken, ayrılan 500 milyon dolarlık bütçenin 393 milyon dolarının silah ve ekipmanlara ayrılacağı kaydedildi.

AT-4 VE RPG-7 GİBİ SİLAHLAR VERİLECEK

Suriye'deki eğit-donat programı kapsamında desteklenen gruplara verilecek olan silahlar arasında tanksavar ve roketatar gibi ağır silahların da bulunması dikkat çekti.

(Amerikan yapımı RPG-7)

(Amerikan yapımı AT-4)

Söz konusu silah listesinde 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfek yer alırken, 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldı. Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün de verilecek ekipmanlar arasında listelendi.

(Rus yapımı SPG-9)

PYD/PKK FAYDALANACAK

Belgede, silahların verileceği gruplar için “taramadan geçmiş Suriye muhalefeti” ibaresi kullanılsa da bu silahların büyük bölümünden PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) yararlanacağı belirtiliyor.

Ayrıca ABD’nin Suriye’nin çeşitli bölgelerinde desteklediği az sayıda DEAŞ karşıtı Arap grubun da bu silahlardan faydalanacağı ifade ediliyor.

Pentagon konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken bütçenin ekim ayında Kongrede onaylanması bekleniyor.