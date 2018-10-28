ABD'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

ABD’den Suudi Arabistan’a şeffaflık çağrısı geldi. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Suudi Dışişleri Bakanı Adil Cübeyir ile Bahreyn'deki bir konferansta bir araya geldiğini ve Kaşıkçı cinayetini konuştuğunu söyledi.

ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Mattis, soruşturmanın şeffaf, tam ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmesi çağrısı yaptı.Mattis, Suudi bakanın da herhangi bir önkoşul olmadan kendisiyle hemfikir olduğunu söyledi. Cübeyir dün yaptığı açıklamada "Kaşıkçı cinayeti histeriye dönüştü" demiş, soruşturmaların zaman aldığını; gerçeklerin soruşturma devam ettikçe ortaya çıkacağını ifade etmişti.