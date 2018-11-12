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ABD'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı uyarısı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına karışan herkesin ABD tarafından sorumlu tutulacağı"nı söyledi

AA | 12.11.2018 - 08:48..
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Bakan Pompeo ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"ABD TARAFINDAN SORUMLU TUTULACAK"

Nauert, açıklamasında, "Bakan Pompeo, ABD'nin, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine karışanların tamamını sorumlu tutacağını ve Suudi Arabistan'ın da aynı şeyi yapması gerektiğini vurguladı." ifadelerine yer verdi.

"YEMEN ÇATIŞMASI DURDURULMALI"

Nauert'in açıklamasına göre görüşmede Yemen konusu da ele alındı ve Pompeo "bir an önce bu ülkede çatışmaların durdurulması" konusunda ABD'nin çağrısını yineledi. Pompeo'nun ayrıca, BM Özel Temsilcisinin şemsiyesi altında Yemen'de barışçıl bir siyasi çözüm için tarafların masaya oturması gerektiğine de vurgu yaptığı kaydedildi.

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