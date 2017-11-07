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ABD'den Suudi Veliaht Selman'a destek

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı, açık açık "Prens Selman'ı destekliyoruz" dedi.

07.11.2017 - 09:24
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ABD'den Suudi Veliaht Selman'a destek

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da çok sayıda prens, bakan ve üst düzey devlet yetkilisini kapsayan gözaltı dalgasına ilişkin Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı destekleyen paylaşımlarda bulundu.

ABD'den Suudi Veliaht Selman'a destek

TRUMP'DAN SELMAN'A AÇIK DESTEK

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Kral Selman ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi tam olarak ne yaptıklarını biliyorlar." mesajını paylaştı. Trump ayrıca mesajında, "Şu kötü davrandıklarından bazıları yıllarca ülkelerini sağdılar." ifadesine yer verdi.

ABD'den Suudi Veliaht Selman'a destek

Trump daha önce Selman ile olan yakın ilişkileri ile biliniyordu. Ancak son zamanlarda yaşanan olaylara ilişkin suskun tavır sergileyen ABD yönetimi adına operasyonları desteklediği yönünde verdiği beyanat ile Selman'ı desteklediklerini açıkca belirtti.

ABD'den Suudi Veliaht Selman'a destek

SUUDİ ARABİSTAN'DA BAKAN VE PRENSLERE DARBE

Savunma Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında geçen cumartesi gecesi Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu kurulmuş ve aralarında 11 prens ile 4 bakanın da olduğu eski ve mevcut onlarca yetkili görevlerinden el çektirilerek gözaltına alınmıştı.

Veliaht Prens Selman kimdir

ABD'den Suudi Veliaht Selman'a destek

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